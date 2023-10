NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

90,02 USD +0,70% (26.10.2023, 15:31)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Deane Dray, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, rät in einer aktuellen Aktienanalysee weiterhin zum Verkauf der Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) und senkt das Kursziel.Der US-Mischkonzern habe für das dritte Quartal einen soliden operativen Gewinnanstieg gemeldet, habe diesen aber nicht auf die Prognosen für 2023 übertragen können, so dass der Ausblick für das vierte Quartal um 8% unter dem Konsens liege, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der freie Cashflow von 3M sei besonders stark gewesen, was durch den Abbau von Lagerbeständen begünstigt worden sei. Dray sehe jedoch anhaltende makroökonomische Herausforderungen/Schwächen in den Bereichen Elektronik, Konsumgüter, Biopharma und China.Deane Dray, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform" bestätigt und das Kursziel von 85 auf 83 USD gesenkt. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze 3M-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:85,59 EUR +1,15% (26.10.2023, 15:41)