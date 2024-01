Börsenplätze 3M-Aktie:



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (21.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Das Papier des US-Mischkonzerns habe sich in den vergangenen Monaten deutlich von den Tiefständen lösen können. Ob die 3M-Aktie das Kursniveau halten oder sogar wieder in höhere Kursregionen dringen könne, werde der Dienstag zeigen. Dann öffne das Unternehmen seine Bücher zum vierten Quartal 2023. Mit den Zahlen dürfte 3M auch einen Ausblick auf das Jahr 2024 geben.3M sei v.a. als spendabler Dividendenzahler bekannt und das seit über 100 Jahren. In den 64 zurückliegenden Jahren sei die Dividende sogar stets erhöht worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mischkonzern auch 2024 an die Serie anknüpfen werde. Nach vier Quartalsdividenden in i.H.v. je 1,50 USD je Aktie im Jahr 2023 könnten es dieses Jahr 1,51 USD je Aktie an Quartalsausschüttung geben. Daraus würde eine Dividendenrendite von 5,6% resultieren."Der Aktionär" rechne mit einem soliden Quartalsbericht. Mit dem nachhaltigen Sprung über den GD200 habe die 3M-Aktie zudem vor wenigen Wochen ein starkes Kaufsignal gesendet. Konservativ ausgerichtete Anleger könnten bei dem Dividendentitel wieder Positionen eingehen, die mit einem Stopp bei 80 Euro nach unten abgesichert werden sollten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link