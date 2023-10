NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

88,41 USD +0,01% (09.10.2023, 16:23)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (09.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM).Weitgehend robuste Nachfragetrends in den meisten industriellen Endmärkten sollten die Q3-Ergebnisse von Industriekonzernen antreiben, die die Erwartungen erfüllen und die Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres und bis 2024 unterstützen würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Citigroup erwarte einen moderaten Auftragsrückgang und einen gewissen Abbau von Lagerbeständen in den Vertriebskanälen, da sich die Bedingungen in der Lieferkette weiter entspannen würden, sei aber der Ansicht, dass diese Trends von den Anlegern weitgehend gut verstanden und antizipiert würden.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral" für die 3M-Aktie bestätigt und das Kursziel von 111 auf 95 USD reduziert. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze 3M-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:83,73 EUR +0,32% (09.10.2023, 16:36)