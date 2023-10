Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

83,97 EUR -0,77% (26.10.2023, 22:02)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

88,555 USD -0,93% (26.10.2023, 21:51)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Gewinnprognose angehoben - seit dieser Nachricht vom Dienstag habe sich der Kurs der 3M-Aktie immerhin wieder an einen ersten Widerstandsbereich um die 90 USD herantasten. Dort sei die Rally gestern aber auch prompt erst mal ins Stocken geraten. Der aktuellen Korrekturphase an den Märkten könne sich auch 3M nicht entziehen. Ohnehin bleibe abzuwarten, ob das Unternehmen nachhaltig zurück in die Spur finde. Immerhin seien die Nachrichten diese Woche allerdings zur Abwechslung mal positiv, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Börsenplätze 3M-Aktie: