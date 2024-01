Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

92,96 EUR -6,23% (23.01.2024, 14:12)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

108,02 USD +0,24% (22.01.2024)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der Mischkonzern 3M habe heute Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt. Kostensteigerungen hätten durch höhere Absatzpreise ausgeglichen werden können. Im Jahr 2024 rechne man mit einem etwas höheren Umsatz und Gewinn.Der bereinigte Umsatz sei im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,8% (organisch: -1,9%) auf USD 8,0 Mrd. gesunken. Der operative Cashflow habe sich um 3% auf USD 2,0 Mrd. erhöht und der adjustierte freie Cashflow habe sich um formidable 18% auf USD 2,0 Mrd. verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich im Jahresvergleich um 11% auf USD 2,42 erhöht und damit die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,31 je Aktie übertroffen.Für das Gesamtjahr 2023 stehe je Aktie ein Verlust von USD 12,6 nach einem Gewinn von USD 10,2 im Jahr 2022 zu Buche. Dieser sei vor allem auf die kostspieligen Einigungen an der juristischen Front (Gehörschutzstöpsel-Rechtsstreit für USD 5,94 je Aktie und "Ewigkeitschemikalien" für USD 14,45 je Aktie.) zurückzuführen. Ohne diese und andere Sondereffekte hätte 3M im Vorjahr einen Gewinn je Aktie in Höhe von USD 9,24 erwirtschaftet, nach einem bereinigten Gewinn von USD 9,88 je Aktie im Jahr 2022.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von 3M lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.01.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity