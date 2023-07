NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (26.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von Analyst Andrew Kaplowitz von der Citigroup:Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, erhöht das Kursziel für die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) von 100 auf 111 USD.Die Q2-Ergebnisse des Unternehmens würden eine verbesserte operative Umsetzung durch 3M bei immer noch schwächeren Nachfragetrends sowie ein sich nur allmählich verbesserndes operatives Umfeld widerspiegeln, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Die Firma glaube, dass 3M eine "Show-me"-Geschichte in Bezug auf die jüngste Verbesserung in seiner Ausführung bleibe.Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von 3M weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze 3M-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:99,01 EUR -0,37% (26.07.2023, 11:29)