Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (01.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht mal eine kleine Gegenbewegung - nachdem an den US-Börsen die sich abzeichnende Einigung im Schuldenstreit diese Woche bislang nicht gefeiert worden sei, sei der Kurs von 3M weiter abgesackt. Die Dividenden-Aktie aus den USA bleibe damit klar im Abwärtstrend und relativ schwach. Freuen könnten sich derzeit nur die Anwälte des Unternehmens.Aufgrund der zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen dürften die Rechtsexperten von 3M derzeit besonders gut verdienen. Weil die Anwälte es im Ohrstöpsel-Prozess aber unterlassen hätten, Geschworene über ein Detail zu belehren, sei gegen zwei Anwälte eine Strafe von insgesamt 12.000 Dollar verhängt worden. Ein Bundesrichter habe diese Entscheidung aber für ungültig erklärt und den Fall zurück an die untere Instanz verwiesen.Die Anwälte hätten sich also zumindest in eigener Sache vorerst erfolgreich gewehrt. Einen Fortschritt für den eigentlichen Ohrstöpsel-Prozess bedeute das allerdings nicht.Doch nicht nur die juristischen Baustellen würden derzeit den Kurs belasten. Auch operativ sei es bei 3M zuletzt eher schleppend gelaufen. Immerhin: Gestern habe 3M bekannt gegeben, dass der Konzern 146 Millionen Dollar in den Ausbau seiner Biotech-Produktion investieren werde, einen Bereich, der schnell wachse und Patienten "bahnbrechende Therapien" biete.3M gelte zwar als sehr verlässlicher Dividenden-Zahler und auf dem aktuellen Niveau gebe es mehr als sechs Prozent Rendite, aber was helfe es? Zumal sechs Prozent im aktuellen Zinsumfeld auch nicht die Welt seien. Operativ-fundamental fehle die Dynamik, an der juristisch-regulatorischen Front gebe es diverse Probleme und der Chart der Aktie falle und falle. Insofern gibt es schlicht attraktivere Aktien als 3M, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.