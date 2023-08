Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

95,79 EUR +4,57% (28.08.2023, 10:29)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

98,95 USD +0,46% (25.08.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (28.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der US-Mischkonzern könnte im Streit um angeblich mangelhafte Ohrstöpsel für das US-Militär deutlich glimpflicher davonkommen als von einigen Experten befürchtet. 3M habe sich vorläufig bereiterklärt, zur Beilegung von über 300.000 Klagen mehr als 5,5 Mrd. USD auf den Tisch zu legen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Vereinbarung vertraute Personen berichtet. Einige Analysten hätten die Kosten einer Beilegung auf etwa 10 Mrd. USD geschätzt. Ein 3M-Sprecher habe der Agentur gesagt, man kommentiere keine Gerüchte und Spekulationen.Die Nachricht über den Vergleich komme, nachdem 3M seine Tochtergesellschaft Aearo, die die Ohrstöpsel hergestellt habe, letztes Jahr Konkurs habe anmelden lassen, berichte Forbes. Ein Richter habe demnach den Versuch später als "dreisten Missbrauch des Prozesses" bezeichnet und den Klägern erlaubt, 3M direkt zu verklagen, heiße es weiter.Rechtsrisiken würden die Aktie von 3M seit geraumer Zeit belasten. Der v.a. bei Dividendenjägern beliebte Titel hat ausgehend vom Rekordhoch im Jahr 2018 bereits rund 62% an Wert verloren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis belaufe sich auf lediglich 10 für 2024, keiner der bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten rate derzeit zum Kauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 3M-Aktie: