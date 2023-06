Börsenplätze 3M-Aktie:



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Trotz einer Rendite von aktuell 5,8% bleibe der Dividendenaristokrat weiter nur etwas für hartgesottene Anleger. Denn der US-Industriegigant habe juristischen Ärger und das gleich doppelt. Einmal im Streit um sogenannte Ewigkeitschemikalien und ein weiteres Mal aufgrund von defekten Gehörschutzprodukten für die US-Armee. Vor allem letzteres sei potenziell existenzgefährdend, zumal 3M eine weitere juristische Schlappe kassiert habe. Ein Analyst der Bank of America sehe hierin allerdings auch eine Chance.Im Zentrum des Streits um defekte Gehörschutzprodukte stehe die 2008 übernommene Firmentochter Aearo. Deren Gehörschutz habe zwar zur Standardausrüstung der US-Armee gehört, habe Soldaten jedoch offenbar nur unzureichend geschützt. Viele Veteranen würden nach ihren Einsätzen über beträchtliche Hörkraftverluste und Erkrankungen wie Tinnitus klagen - und juristisch gegen 3M vorgehen. Insgesamt 230.000 Klagen hätten Geschädigtenanwälte gesammelt.In ersten Prozessen sei 3M bereits zu substanziellen Schadenserzahlungen verurteilt worden. In einem Fall habe das traditionsreiche Industrieunternehmen einen hohen zweistelligen Millionenbetrag entrichten müssen. Insgesamt könnte sich der Streitwert laut Analysten der Investmentbank Morgan Stanley auf etwa 50 Mrd. USD belaufen. Eine existenzgefährdende, juristische Gefahr, wie der Kursverlauf der vergangenen Jahre anzeiget.Die Bank of America erkenne in der neuen Niederlage eine Chance. Analyst Andrew Obin argumentiere, dass der Druck auf 3M dadurch zunehmen dürfte, sich außergerichtlich mit den Geschädigten zu einigen und zumindest diesen Rechtsstreit schneller beizulegen, als bislang erwartet worden sei. Mit einem Kursziel von 110 USD und einem "sell"-Rating sei aber auch Obin nicht besonders optimistisch, was die weiteren Zukunftsaussichten der Aktie angehe.Mit 64 Jahren Dividendenerhöhungen infolge gelte 3M vielen ausschüttungsorientierten Anlegern weiterhin als unverzichtbar. Der enorme Rechtsüberhang bedeute jedoch sowohl für die Dividende als auch das Unternehmen selbst erhebliche Gefahren. Hier sollten unverändert nur ganz mutige Anleger aufspringen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link