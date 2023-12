NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (20.12.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3M-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) charttechnisch unter die Lupe.US-Aktien, welche auf dem Stand von vor 20 Jahren notieren würden, seien sehr selten. Der 3M-Aktie werde diese seltene und wenig schmeichelhafte Ehre zuteil. Die Bastion aus den Hochs der Jahre 2004, 2007 und 2011 bei gut 90 USD habe das Papier zuletzt sogar temporär aufgeben müssen. Der "Dreh" der letzten drei Wochen wecke nun allerdings die Hoffnung, dass es sich dabei um einen Fehlausbruch handele, zumal im Chartverlauf ein "bullisher Keil" vorliegt. Interessant sei zudem der Blick auf die aktuelle Indikatorenkonstellation. Während der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert habe, liege im Verlauf des RSI eine Bodenbildung vor. Eine solche Indikatorformation besitze regelmäßig einen zeitlichen Vorlaufcharakter im Vergleich zur äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Kursverlauf. Oberhalb des Juli-Hochs bei 113,14 USD könnten Anleger tatsächlich von einer unteren Umkehr ausgehen. Gelinge der Befreiungsschlag, würden ein Fibonacci-Level (131,88 USD) bzw. die 38-Wochen-Linie (akt. bei 143,57 USD) die nächsten Erholungsziele abstecken. Andererseits sollte das 2011er-Hoch bei 97,50 USD in Zukunft nicht mehr unterschritten werden, da sonst die mögliche Trendwende einen herben Dämpfer erfahren würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:96,70 EUR -0,07% (20.12.2023, 11:01)