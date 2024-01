Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

88,05 EUR -1,07% (30.01.2024, 19:44)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

95,29 USD -1,16% (30.01.2024, 19:36)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Er sei endlich durch: der Milliarden-Vergleich zwischen 3M und Hunderttausenden Klägern. Es gehe um mutmaßlich defekte Gehörschutz-Vorrichtungen fürs US-Militär von 3M. Bereits seit einiger Zeit sei klar gewesen, dass diesbezüglich ein Vergleichsvorschlag auf dem Tisch liege. Inzwischen hätten die Kläger tatsächlich (fast) zugestimmt.3M zufolge sei man jedenfalls auf dem besten Weg, die notwendige Schwelle von 98 Prozent Zustimmung für den Deal zu erreichen. Mehr als 250.000 Kläger sollten dem Vergleichsvorschlag bereits zugestimmt haben. Dieser sehe eine Zahlung von insgesamt sechs Milliarden Dollar vor. Außerdem habe der Mischkonzern aus den USA zu Wochenbeginn mitgeteilt, dass eine Milliarde Dollar, bei der bislang offen gewesen sei, in welcher Form sie gezahlt werde, in bar fließen werde statt in Aktien. Die Zahlungen könnten beginnen, wenn ein Gerichtsbeamter offiziell das Erreichen der Schwelle bestätige.Damit würden Aktionäre zwar einer direkten Verwässerung entgehen, die Barmittel-Situation bei 3M, die im Hinblick auf Dividenden-Zahlungen nicht ganz unwichtig sei, werde dadurch in den kommenden Jahren allerdings kaum entspannter. Die Aktien-Option wäre wiederum wesentlich aufwendiger für das Unternehmen gewesen.Das Erreichen der Zustimmungsschwelle sei wohl nur noch Formsache. 3M habe jedenfalls mitgeteilt, dass bis zur Deadline am 25. März voraussichtlich alles in trockenen Tüchern sein sollte. 99 Prozent der Klagefälle wären damit voraussichtlich vom Tisch.Die 3M-Aktie habe kaum reagiert. Viel an dieser Nachricht dürfte bereits eingepreist gewesen sein. 3M habe vor knapp einer Woche mit einem verhaltenen Gewinnausblick enttäuscht. Analysten hätten daraufhin ihre Kursziele gesenkt. Immerhin rolle die gigantische Klagewelle nun aller Voraussicht nach aus, und die Hoffnung lebe weiter, dass die Aktie ihr Tief bereits gesehen haben könnte und 3M doch auf den rechten Pfad zurückfinde.Die Aktie ist eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link