Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (05.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Seit vielen Jahrzehnten schütte der US-Mischkonzern verlässlich Dividende aus und erhöhe diese zudem regelmäßig. Trotzdem komme der Kurs der 3M-Aktie bereits seit längerer Zeit nicht mehr aus dem Knick. Das liege nicht nur am Gesamtmarkt. Vielmehr würden Klagen auf dem Papier lasten, die das Unternehmen schlimmstenfalls einen zweistelligen Milliarden-Betrag kosten könnten.Über die Problematik rund um mutmaßlich defekten Hörschutz habe "Der Aktionär" bereits berichtet. 3M habe mögliche Entschädigungszahlungen u.a. durch einen Insolvenzantrag der betroffenen Tochtergesellschaft überschaubar halten wollen, sei damit vor Gericht allerdings nicht durchgekommen.Zudem gebe es mittlerweile auch Vorwürfe, wonach Chemikalien und Produkte, die 3M Jahrzehnte hergestellt habe, Trinkwasser verunreinigt hätten und ein Gesundheitsrisiko seien. Es werde mit einem jahrelangen Rechtsstreit gerechnet. 3M habe die Herstellung der umstrittenen Stoffe inzwischen eingestellt. Zuletzt sei es um etwa 1,3 Mrd. USD Umsatz und 4% vom Gesamtumsatz gegangen.Allein für die Hörschutz-Klagen habe der US-Konzern 1 Mrd. USD zurückgestellt. Externe Beobachter würden jedoch davon ausgehen, dass die Rechtsprobleme 3M insgesamt schlimmstenfalls eine zweistellige Milliarden-Summe kosten könnten.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: 3M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link