Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von mehr als 4 Prozent steche die 3M-Aktie im US-Handel heute zur Abwechslung positiv hervor. Charttechnisch gesehen sei der Abwärtstrend zwar intakt, aber der ganz große Druck habe zuletzt etwas nachgelassen und die Aktie sei um die 100 Dollar gependelt. Heute gebe es gleich mehrere gute Neuigkeiten von Analystenseite.So habe D.A. Davidson das Kursziel für 3M von 138 auf 159 Dollar erhöht. Die Citigroup habe unterdessen zwar das Ziel für die Aktie von 120 auf 100 gesenkt, aber stärker falle heute ins Gewicht, dass die Bank of America ihre Kaufempfehlung gestrichen habe und nun bei 3M zum Halten rate. Das Kursziel: 110 Dollar. Das sei zwar vom Potenzial her überschaubar, aber 3M-Anleger dürften derzeit schon damit zufrieden sein, wenn es keine neuen Hiobsbotschaften gebe. In zwei Wochen würden aktuelle Quartalszahlen von 3M erwartet. Da sei kurstechnischer Rückenwind im Vorfeld durch nicht allzu pessimistische Analysten willkommen.Die Bank of America verweise unter anderem auf die Einigung im Rechtsstreit rund um PFAS, auch bekannt als Ewigkeitschemikalien. 3M habe sich jüngst zu einer Zahlung von mehr als 10 Milliarden Dollar durchgerungen. Diese werde allerdings über mehr als zehn Jahre gestreckt und Pessimisten hätten mit einer höheren Zahlung gerechnet.Bezüglich des Ohrstöpsel-Rechtsstreits halte die Bank of America eine Einigung im laufenden Halbjahr für möglich. Kostensenkungsmaßnahmen seien ebenfalls potenziell gut für die kommenden Zahlen, bisherige Schätzungen für die kommenden Quartale wohl eher konservativ. Positiv für den Shareholder Value könnte zudem die geplante Abspaltung der Gesundheitssparte Ende 2023 oder Anfang 2024 wirken, habe es geheißen. Allerdings: Die Dividende bei 3M selbst könnte anschließend sinken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.