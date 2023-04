Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



94,18 EUR +0,96% (27.04.2023, 16:13)



103,92 USD +0,97% (27.04.2023, 16:00)



US88579Y1010



851745



MMM



MMM



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (27.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM).Der Umsatz sei im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr um 9% auf USD 8,0 Mrd. gesunken, wobei Veräußerungen mit -1,3% und Währungseffekte mit -2,8% negativ zu Buche geschlagen hätten. Auf organischer Basis habe sich der Umsatz um 4,9% verringert. Der operative Cashflow habe sich um 26% auf USD 1,3 Mrd. und der adjustierte freie Cashflow um 24% auf USD 0,9 Mrd. erhöht. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich im Jahresvergleich von USD 2,63 auf USD 1,97 verringert und damit die Markterwartungen von im Schnitt USD 1,58 je Anteilsschein übertroffen.3M vereinfache seine Organisationsstruktur und Lieferketten, was mit dem Abbau von 6.000 Stellen einhergehe. Nach initialen Kosten der Restrukturierung in Höhe von USD 700 bis 900 Mio. rechne man nach Abschluss der Maßnahmen mit jährlichen Einsparungen von USD 700 bis 800 Mio.Für das Gesamtjahr 2023 erwarte 3M einen Umsatzrückgang von 2% bis 6%. Der organische Umsatz solle um 0% bis 3% sinken. Für den bereinigten Gewinn je Aktie liege die Prognosebandbreite bei USD 8,50 bis USD 9,0 (2022: USD 10,10).3M sei ein hervorragend diversifizierte Mischkonzern, an dessen Produkten kaum ein Weg vorbeiführe. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Umsatzes werde in die Forschung investiert, was stetige Neuentwicklungen ermögliche. Mit vielen Abnehmer:innen im industriellen Bereich sei man zweifelsohne auch von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, die sich aktuell global eintrübe. Andererseits würden die bereits wieder nachlassenden Rohstoffpreise sowie die generelle Preisfestsetzungsmacht des Unternehmens den Erhalt robuster Margen sichern.Allerdings sieht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, diesen nach dem Kursrückgang in den letzten Monaten eingepreist und ändert seine Empfehlung von "halten" auf "Kauf". Wegen der konjunkturellen Risiken senke er jedoch das Kursziel von zuletzt USD 138 auf USD 119. Dieses basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der 3M-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITDA-Verhältnis sowie Kurs/ Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2023 gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, die ihm aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheinen würden. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: