Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

118,62 EUR +0,39% (10.01.2023, 13:47)



XETRA-Aktienkurs 3M-Aktie:

118,02 EUR -1,32% (10.01.2023, 13:03)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

126,79 USD +0,06% (09.01.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (10.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.3M sei ein diversifizierter globaler Hersteller, Technologie-Innovator und Vermarkter einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen. Von den rund 95.000 Mitarbeiter:innen seien 60% außerhalb der USA beschäftigt. Der Konzern gliedere sich in die vier Segmente Sicherheit und Industrie mit einem Umsatzanteil von 34%, gefolgt von Transport und Elektronik (26%) und Gesundheit (24%) sowie Verbraucher (16%).Das Segment Sicherheit und Industrie umfasse die Bereiche Schleifmittel, Automotive, Verschluss- und Abdecksysteme, Kommunikationsmärkte, Elektromärkte, Industrieklebstoffe und -bänder, persönliche Sicherheit, Dachgranulat und andere. Das Segment Transport und Elektronik bestehe aus den Bereichen fortschrittliche Materialien, Automobil- und Luft- und Raumfahrt, kommerzielle Lösungen, Displaymaterialien und -systeme, elektronische Materiallösungen, Transport und Sicherheit sowie sonstiger Transport und Elektronik. Die Produkte und Dienstleistungen des Segments Gesundheit würden Arzneimittel, Gesundheitsinformationssysteme, medizinische Lösungen und Lösungen für die Mundpflege sowie Trenn- und Reinigungsverfahren umfassen. Das Segment Verbraucher umfasse die Bereiche Consumer Health Care und Sonstige.Mit rund 8.000 Forscher:innen und 51 Basistechnologien entwickele 3M laufend neue Produkte und Lösungen. Etwa 5% bis 6% des Umsatzes würden in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte investiert. Im Jahr 2021 seien dies USD 1,9 Mrd. bei einem Konzernumsatz von USD 35,4 Mrd. gewesen. Das aktuelle Produktportfolio umfasse mehr als 60.000 Artikel. Der Name 3M fungiere gleichzeitig als Dachmarke für die meisten Produkte.Der Umsatz sei im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 4% auf USD 8,6 Mrd. gesunken, wobei Veräußerungen mit -1% und Währungseffekte mit -5% negativ zu Buche geschlagen hätten. Auf organischer Basis habe sich der Umsatz um 2% erhöht. Der operative Cashflow habe sich um 18% auf USD 1,5 Mrd. und der adjustierte freie Cashflow um 16% auf USD 1,4 Mrd. verringert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich im Jahresvergleich von USD 2,58 auf USD 2,69 erhöht und damit geringfügig die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,60 je Anteilschein übertroffen.Im Zusammenhang mit Gehörschutzstöpsel, welche 3M über die im Jahr 2008 erworbene Firma Aearo Technologies bis 2015 an das US-Militär ausgeliefert habe, drohe eine Sammelklage. Rund 220.000 ehemalige US-Soldaten hätten sich zu diesem Zweck einer Klage angeschlossen, welche Hörschäden und Tinnitus durch zu kleine Stöpsel ins Treffen führe. Von den 16 per Gericht angeordneten Einzelverfahren, sogenannten "bellwether trials" bzw. "Leithammelverfahren" hätten die Veteran:innen zehn und 3M sechs gewonnen, mit Entschädigungssummen zwischen USD 1,7 Mio. und USD 77,5 Mio. je Fall. Ein nunmehr auszuverhandelnder Vergleich dürfte in USD-Milliardenhöhe gehen. Mit einem Ergebnis sei im Laufe des Jahres 2023 zu rechnen.3M sei ein hervorragend diversifizierte Mischkonzern, an dessen Produkten kaum ein Weg vorbeiführe. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Umsatzes werde in die Forschung investiert, was stetige Neuentwicklungen ermögliche. Mit vielen Abnehmer:innen im industriellen Bereich sei man zweifelsohne auch von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, die sich aktuell global eintrübe. Andererseits würden die bereits wieder nachlassenden Rohstoffpreise sowie die generelle Preisfestsetzungsmacht des Unternehmens den Erhalt robuster Margen sichern. Im Kontext der Sammelklage um mangelhafte Ohrenstöpsel für das US-Militär dürfte das Jahr 2023 im Zeichen eines teuren Vergleichs zur Beilegung der Rechtsstreitigkeit stehen.Insofern sieht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das weitere Kurspotenzial auf Jahressicht begrenzt und initiiert seine Analyse zur 3M-Aktie mit einer "halten"-Empfehlung. Das Kursziel von USD 138 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der 3M-Aktie berücksichtigt in puncto EV/EBITDA-Verhältnis sowie Kurs/Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2023 gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, die uns aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheinen, so die Analysten der RBI. (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: