Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) ist ein breit gefächerter Technologie-Konzern, der in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Elektronik, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher- und Büroartikel tätig ist. Die Produkte von 3M sind in vielen Industriezweigen marktführend, vom Gesundheitswesen über die Verkehrssicherheit bis hin zur Herstellung von Displays und Klebstoffen. Zu den Entwicklungen gehören unter anderem das Notizzettelsystem Post-It, das durchsichtige Scotch Klebeband oder das Littman Elektro-Stethoskop. Das Portfolio umfasst außerdem Displaybeschichtungen, digitale Projektoren, Touchscreen-Systeme, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte, Schleif- und Klebemittel für die Luft- und Schifffahrtsindustrie, Verpackungsmaterialien und Beschichtungen für gewerbliche und private Anwendungen. (16.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der Kurs des US-Mischkonzerns bröckele weiter. Der Druck auf die 3M-Aktie könnte aber nach den jüngsten Zahlen nicht nur sehr kurzfristiger Natur sein. Inzwischen gebe es neue Nachrichten zur Dividenden-Aktie.Die erste News betreffe die Dividende selbst. Diese sei diesen Monat um 0,7% von 1,50 auf 1,51 USD je Aktie erhöht worden - pro Quartal. Aufs Gesamtjahr gesehen werde 3M künftig also 6,04 USD ausschütten. Die Erhöhung sei wohl v.a. erfolgt, um dem Status als jahrzehntelanger Dividendenerhöher gerecht zu werden. Derzeit bestehe aber eine gewisse Unsicherheit, ob 3M sich diese Erhöhungen auch künftig leisten können werde. Diesbezüglich werde neben den operativen Entwicklungen auch viel vom Ausgang der Rechtsstreitigkeiten abhängen.Unterdessen habe JPMorgan zu Wochenbeginn das Kursziel für die 3M-Aktie von 108 auf 118 USD angehoben. Es bleibe jedoch lediglich bei einer Halteempfehlung. Das Unternehmen habe mit den Zahlen im Rahmen der Erwartungen, aber in Hinblick auf eine Umverteilung von Incentives etwas chaotisch abgeliefert, habe es geheißen. Gegenwind gebe es aus Argentinien, der durch einige steuerliche Hilfen kompensiert werde. 3M sage, dass die bevorstehende Abspaltung der Healthcare-Sparte schwierig bleibe, das Kerngeschäft zeige allerdings Anzeichen für eine Verbesserung. Diesbezüglich werde sich die Lage im Jahresverlauf voraussichtlich entspannen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link