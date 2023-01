Börsenplätze 3M-Aktie:



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (23.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Kurs-Impuls voraus! Am Dienstag vor US-Handelsbeginn lege 3M seine Quartalszahlen vor. DER AKTIONÄR gebe einen Überblick über die wichtigsten Erwartungen der Analysten - und verrate, an welchen Chartmarken es spannend werde, wenn die Ergebnisse und anschließenden Statements des Managements erst mal vorlägen.Der Analysten-Konsens für den Gewinn je Aktie betrage 1,91 Dollar (auf bereinigter Basis: 2,36 Dollar). Umsatzerwartung: 8,06 Milliarden Dollar. Operating income: 1,65 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr würden 10,20 Dollar Gewinn je Aktie erwartet.Erfahrungsgemäß komme es auch auf den Ausblick des Unternehmens und die Statements des Managements an. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn in den USA werde die Führung von 3M noch an einer Telefonkonferenz mit Analysten teilnehmen.Charttechnisch verlaufe bei 118 Dollar eine Unterstützung. Unterschreite die Aktie morgen diesen Bereich nachhaltig, wäre zumindest Platz bis 113 Dollar. Oben liege der erste entscheidende Widerstand bei 130 Dollar.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3MBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link