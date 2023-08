Börsenplätze 3M-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der Dividenden-Klassiker stehe einmal mehr unter Druck: acht Handelstage hintereinander mit einem niedrigeren Schlusskurs als am Vortag und gestern ein Kurs, der zumindest schwächer geschlossen als er im US-Handel eröffnet und mit 103,90 USD nur wenige Cent über dem Vortagesschluss habe. Eine längere Verlustserie habe es zuletzt im Februar 2022 gegeben.Immerhin sei der Kurs Ende Juli nach den Quartalszahlen deutlich angesprungen. Und "Der Aktionär", der zuvor acht Treffer bei der Ansage von Chartmarken bei 3M gehabt habe, habe geschrieben: "Der Dividenden-Klassiker stabilisiert sich erwartungsgemäß und zieht heute charttechnisch sogar nach oben raus." Eine weitere Kursziel-Ansage sei jedoch vermieden worden und die Einschätzung sei immer noch gültig: 3M befinde sich nach langem Abwärtstrend nun in einer Stabilisierungsphase. Die jüngsten Zahlen seien nicht völlig überragend gewesen, Probleme hätten sich nicht komplett in Luft aufgelöst, der Gesamtmarkt schwächele. Insofern überrasche es nicht, dass der Kurs von 3M nun nicht direkt in einen massiven Aufwärtstrend wechsele. Zumal das US-Unternehmen, dass seine Dividenden-Zahlungen 64 Jahre hintereinander erhöht habe, das Gegenteil eines klassischen Hype-Wertes sei.Die laufende Korrektur sei demnach normal - auch aus charttechnischer Sicht. Die 200-Tage-Linie, die bei 111,05 USD verlaufe, sei im Zuge der Aufwärtsbewegung von unten getestet worden. Zu einem Durchbruch sei es allerdings nicht gekommen. Das Kursplus nach den Zahlen sei in den vergangenen Tagen wieder egalisiert worden. Aktueller Kurs: 104,40 USD. Bestenfalls fange sich der Kurs nun wieder über 100 USD. Knapp darüber könnten zwei gleitende Durchschnitte Halt bieten. Die 100-Tage-Linie verlaufe bei 102,62 USD, die 50-Tage-Linie bei 102,60 USD. Bereits in den vergangenen Tagen habe der Abwärtsdruck nachgelassen.Keine Panik, die aktuelle Korrekturbewegung gehe in Ordnung. Die Stabilisierungsphase sei noch nicht gefährdet. 3M sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link