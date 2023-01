Börsenplätze 3M-Aktie:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (11.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Trotz Klage-Risiken: Seit dem Korrekturtief im vergangenen Oktober habe sich der Kurs von 3M etwas stabilisiert. Biete sich daher nun eine gute Gelegenheit für den Kauf der Aktie? Ein Blick auf die aktuellen Analysteneinschätzungen spreche eher dagegen - und offenbare eine ziemlich seltene Konstellation.Knapp zweistelliges Kursgewinnverhältnis und mehr als vier Prozent Dividendenrendite - trotzdem verzeichne Bloomberg derzeit keine einzige Kaufempfehlung für 3M. 14 Analysten würden zum "Halten" raten, sechs würden gar explizit "Verkaufen" empfehlen. Wells Fargo habe zwar jüngst sein Kursziel für 3M angehoben - allerdings lediglich von 122 auf 123 Dollar. Die Empfehlung laute weiter nur "halten".Der Kursziel-Konsens für die 3M-Aktie, der vor zwei Jahren noch bei 200 Dollar gelegen habe, sei inzwischen auf 123,56 Dollar gefallen.Dass sich bei einem so renommierten Unternehmen wie 3M kein einziger Analyst zu einer Kaufempfehlung durchringen könne, komme fast nie vor. Für 3M hätten die optimistischen Stimmen in den vergangenen Jahren immer mehr nachgelassen. So gesehen könne das Unternehmen fast nur noch positiv überraschen. Andererseits spreche die Entwicklung für hartnäckige - fundamentale - Probleme, die über kurzfristige Marktstimmungen hinausgehen würden. Warum sollte 3M nun plötzlich zum Outperformer werden?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: 3M.