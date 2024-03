NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) ist ein breit gefächerter Technologie-Konzern, der in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Elektronik, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher- und Büroartikel tätig ist. Die Produkte von 3M sind in vielen Industriezweigen marktführend, vom Gesundheitswesen über die Verkehrssicherheit bis hin zur Herstellung von Displays und Klebstoffen. Zu den Entwicklungen gehören unter anderem das Notizzettelsystem Post-It, das durchsichtige Scotch Klebeband oder das Littman Elektro-Stethoskop. Das Portfolio umfasst außerdem Displaybeschichtungen, digitale Projektoren, Touchscreen-Systeme, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte, Schleif- und Klebemittel für die Luft- und Schifffahrtsindustrie, Verpackungsmaterialien und Beschichtungen für gewerbliche und private Anwendungen. (12.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der US-Multitechnologiekonzern habe am Dienstag seinen CEO Mike Roman nach sechs Jahren Amtszeit entlassen. Gleichzeitig sei der Luftfahrtveteran William Brown zum neuen Chef ernannt worden. Die Aktie von 3M reagiere auf die Nachricht mit einem Kurssprung und könnte zum ersten Mal seit Ende Januar wieder in den dreistelligen Bereich laufen.Der Wechsel des CEO dürfte eine gute Entscheidung für das Unternehmen sein. Zudem zeige Kursreaktion, dass die Aktionäre den Schritt begrüßen würden. Die 3M-Aktie könnte dank der Restrukturierungsmaßnahmen, dem Sparkurs und dem neuen Chef nun eine gute Chance auf einen Turnaround haben. "Der Aktionär" rate deshalb nach wie vor zum Kauf der Papiere mit einem Stoppkurs bei 80 Euro, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)