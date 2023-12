Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

96,81 EUR +0,04% (20.12.2023, 12:36)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

106,25 USD +0,36% (19.12.2023, 22:00)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) weiterhin zu kaufen.3M sei ein hervorragend diversifizierte Mischkonzern, an dessen Produkten kaum ein Weg vorbeiführe. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Umsatzes werde in die Forschung investiert, was stetige Neuentwicklungen ermögliche. Mit vielen Abnehmer:innen im industriellen Bereich sei man zweifelsohne auch von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, die sich aktuell global eintrübe. Andererseits würden die bereits wieder nachlassenden Rohstoffpreise sowie die generelle Preisfestsetzungsmacht des Unternehmens den Erhalt robuster Margen sichern.Profitiert habe der Mischkonzern im dritten Quartal 2023 von höheren Absatzpreisen, welche die gestiegenen Material- und Personalkosten sowie eine fallweise schwächere Nachfrage in einzelnen Segmenten mehr als ausgeglichen hätten. Wegen der bisher soliden operativen Performance und Kostendisziplin habe 3M den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 angehoben.An der juristischen Front sei es 3M gelungen unter den zwei großen Themen "Ewigkeits-Chemikalien" und "Gehörschutzstöpsel" einen Schlussstrich zu ziehen. Die Einigungen seien zwar kostspielig gewesen, würden das Unternehmen aber von einer gehörigen Portion Unsicherheit befreien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity