Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

98,81 EUR +4,78% (25.07.2023, 15:43)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

104,27 USD -0,06% (24.07.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (25.07.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der Mischkonzern 3M habe heute Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Das Ergebnis sei durch einen außergewöhnlich hohen Einmaleffekt im Zusammenhang mit der Beilegung des PFAS-Rechtsstreits stark belastet.Der bereinigte Umsatz sei im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr um 4,7% (organisch: -2,5%) auf USD 8,0 Mrd. gesunken. Der operative Cashflow habe sich um 34% auf USD 1,5 Mrd. erhöht und der adjustierte freie Cashflow habe sich um 44% auf USD 1,5 Mrd. verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich im Jahresvergleich von USD 2,45 auf USD 2,17 verringert und damit die Erwartungen von im Schnitt USD 1,72 je Anteilschein verfehlt.Beim nicht-bereinigten Ergebnis je Aktie stehe ein Verlust von USD 12,35 nach einem Gewinn von USD 0,14 je Aktie im Vorjahresquartal zu Buche. Dieser resultiere vor allem aus der Einigung im PFAS-Rechtsstreit (USD -14,19) sowie Restrukturierungskosten (USD -0,31).Bei PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) handle es sich um so genannte "Ewigkeits-Chemikalien", die in diversen Produkten wie z.B. Kosmetika, Textilien oder Kochgeschirr Verwendung finden würden und die das Trinkwasser verschmutzen würden. Bei 3M würden rund 4% des jährlichen Umsatzes (ca. USD 1,3 Mrd.) auf die PFAS-Produktion entfallen.Wegen der bisher soliden operativen Performance und Kostendisziplin habe 3M den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 angehoben und erwarte nunmehr einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 8,60 und USD 9,10 nach zuvor USD 8,50 bis USD 9,0. Beim bereinigten Umsatz werde weiterhin ein Rückgang um -5% bis -1% (organisch: -3%) erwartet.Im vorbörslichen Handel würden die 3M-Aktien rund 2% höher notieren.Die letzte Empfehlung zur Aktie von 3M lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 25.07.2023)