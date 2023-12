Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (12.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von der Citigroup:

Die Analysten der Citigroup erhöhen das Kursziel für die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) von 97 auf 111 USD.

Trotz gemischter makroökonomischer Indikatoren und möglicher zunehmender Gegenwinde im Zusammenhang mit erhöhten Zinssätzen sehe die Citi bis 2024 immer noch günstige langfristige Trends und eine günstige Finanzpolitik für US-Industriewerte. Die Finanzpolitik unterstütze das Wachstumspotenzial für Industriewerte, sage Citi, die ein Engagement in Treibern wie z.B. kurzzyklische Endmärkte mit Bodenbildung, Qualität mit guter Sichtbarkeit und Selbsthilfe.

Der Kanalabbau in einigen Endmärkten mit kürzeren Zyklen dürfte in den nächsten Quartalen weitgehend abgeschlossen sein und das Umsatzwachstum im Einklang mit der Endmarktnachfrage unterstützen, füge das Unternehmen hinzu. Quanta Services sei insgesamt die Top-Wahl von Citi in der Branche. Außerdem sei eine "90-tägige positive Catalyst Watch" auf 3M eröffnet worden. Es werde erwartet, dass sich das Verbraucher- und Elektronikgeschäft von 3M im Laufe des Jahres 2024 zu erholen beginne, da der Lagerabbau seinen Lauf nehme.

Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von 3M weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 11.12.2023)