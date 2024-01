Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Einbruch statt Ausbruch: Für den Mischkonzern und Dividenden-Klassiker 3M habe es diese Woche nach den Quartalszahlen den größten Kurseinbruch seit etwa fünf Jahren gegeben. Das aktuelle Ergebnis habe zwar durchaus überzeugen können, der Gewinnausblick für 2024 habe jedoch enttäuscht. Analysten würden daraus Konsequenzen ziehen.Prognostiziert worden sei ein bereinigter Gewinn je Aktie von 9,35 bis 9,75 Dollar. Analysten hätten eher mit etwa 9,90 Dollar gerechnet. Prompt sei der Kursziel-Konsens wieder etwas gesunken, nachdem es zuletzt zumindest keine Senkungen mehr gegeben habe.Goldman Sachs habe nun das Kursziel von 115 auf 111 Dollar gekappt und bleibe bei "Halten". 3M habe beim EBIT im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt, liefere allerdings eine solide Margen-Performance. Die Restrukturierungsbemühungen sollten weiterhin starken Rückenwind verleihen, während die Kosten dafür überschaubar seien.Wells Fargo habe das Kursziel von 112 auf 105 Dollar gesenkt und habe dies unter anderem mit dem verhaltenen Ausblick begründet. Citi habe von 117 auf 104 Dollar reduziert.In der Tat würden sich derzeit sicher noch viele Anleger an die Dividende klammern. Dabei wäre 3M nicht der erste Aristokrat, der seinen Status als jahrzehntelanger Dividenden-Erhöher aufgeben müsse. DER AKTIONÄR habe bereits vorgerechnet, warum es finanziell eng werden dürfte. In einem positiven Gesamtmarkt entwickle sich 3M weiterhin relativ schwach. Immerhin lebe die Hoffnung weiter, dass die Aktie ihr Tief bereits gesehen haben könnte und 3M doch auf den rechten Pfad zurückfinde.Die 3M-Aktie ist eine AKTIONÄR-Empfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 25.01.2024)