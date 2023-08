unter folgendem Link.



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (31.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Doch noch ein Kursschub für 3M. Nachdem es zuletzt danach ausgesehen habe, als würde der Kurs nach der jüngsten Milliarden-Einigung schon wieder schwächeln, lege die Aktie aktuell im US-Handel fast 3% zu. Grund für den heutigen Impuls dürfte eine aktuelle Einschätzung von Morgan Stanley sein. Die US-Investmentbank habe 3M von "verkaufen" auf "halten" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 113 USD angehoben. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei laut Morgan Stanley demnach mittlerweile immerhin ausgewogen, nach einer Periode mit "erheblicher Underperformance".Tatsächlich sei der Dividenden-Klassiker tief gefallen. Allerdings sei fragwürdig, ob die jahrzehntelange Serie von regelmäßigen Dividendenerhöhungen halten werde. Künftig werde 3M jedenfalls jährlich nicht nur rund 3,5 Mrd. USD von seinem Freien Cash Flow, der in den vergangenen Jahren grob zwischen 4 bis 6 Mrd. USD pro Jahr gelegen habe, ausschütten müssen, sondern auch noch Milliarden-Summen an Kläger zahlen müssen. Hinzu komme, dass eine Healthcare-Abspaltung anstehe - ein relativ profitabler Bereich. Demnach sei äußerst fragwürdig, ob 3M seinen Status als Divdenden-Aristokrat noch lange halten können werde. Falle dieser Status weg, führe das erfahrungsgemäß eher zu einer fortgesetzten Underperformance, u.a. weil dann viele Dividenden-Investoren verkaufen würden. Außerdem: Dem Ohrstöpsel-Vergleich müssten 98% der Kläger in den kommenden sechs Monaten zustimmen. Ob es dazu komme, gelte als sehr fragwürdig.Auch wenn die Aktie heute steige - die Situation bei 3M bleibe kompliziert. Morgan Stanleys aktuelle Einschätzung heiße letztendlich erst mal auch nur, dass die Aktie kein Verkauf mehr sei. Es gebe jedoch attraktivere Kandidaten für Anleger mit Dividenden-Fokus, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)