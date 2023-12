Börsenplätze 3M-Aktie:



102,79 USD +1,08% (06.12.2023)



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (07.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim US-Mischkonzern 3M habe sich das charttechnische Bild deutlich verbessert. Am Montag habe die Aktie erstmals seit September 2023 wieder über der 200-Tage-Linie geschlossen. Zudem habe 3M die seit Januar 2022 bestehende Abwärtstrendlinie durchbrochen. Stehe nun eine Trendumkehr bevor?Am Montag habe die 3M-Aktie den GD200 bei 100,35 Dollar und die Abwärtstrendlinie bei 101,27 Dollar überwinden, und dadurch ein Kaufsignal wie aus dem Lehrbuch generieren können. Zusätzlich habe der Kurs am Dienstag erfolgreich die Abwärtstrendlinie getestet, was das Kaufsignal noch einmal verstärke.Jetzt gelte es für die 3M-Aktie, das Hoch vom September-Hoch bei 108,80 Dollar und das Juli-Hoch bei 113,14 Dollar zu überwinden. Sollte ihr das gelingen, wäre der Weg frei bis zum Januar-Hoch bei 129,90 Dollar. Dies wäre ein Kursanstieg von etwa 26 Prozent.Mutige Trader können jetzt allerdings einen Kauf wagen, mit einem Stopp bei 96 Dollar, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2023)