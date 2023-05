Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Seit mehr als fünf Jahren kenne die Aktie von 3M quasi nur die Richtung nach unten. Zwar habe sie im Zuge eines starken Gesamtmarktes 2021 rund 80 Prozent zugelegt, diese Gewinne hätten sich allerdings als Bärenmarktrally herausgestellt. Die Charttechnik deute nun jedoch auf eine historische Kaufgelegenheit und einen langfristigen Turnaround hin.An der Börse seien Korrekturen etwas völlig Normales. Sie würden nicht nur auf kleinen Zeitebenen, sondern auch auf Multi-Jahressicht stattfinden. Genau das sei bei 3M seit Anfang 2018 der Fall.Diese große, langanhaltende Korrektur sei jedoch nicht außergewöhnlich angesichts einer Versechsfachung des Kurses in der vorangegangenen Hausse von 2009 bis 2017.Nun könnte der Aktie ein ähnlicher Bullenmarkt bevorstehen. Denn sowohl auf Zeit- als auch auf Kursebene nähere sie sich einer potenziellen Trendwende-Zone. Diese liege jeweils zwischen dem 61,8%- und 78,6%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung. Sie befinde sich preislich betrachtet zwischen 124,49 und 87,71 Dollar und zeitlich zwischen dem 3. Juli 2023 und dem 2. Dezember 2024.Aus technischer und zyklischer Sicht könnte in den nächsten Monaten eine übergeordnete Trendwende bei 3M bevorstehen.Für langfristig orientierte Anleger bietet die Aktie neben einer attraktiven Kaufgelegenheit auch eine Dividendenrendite von aktuell rund sechs Prozent, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Das Unternehmen allerdings müsse zunächst unter Beweis stellen, dass dieses Turnaround-Szenario auch operativ gerechtfertigt sei. (Analyse vom 25.05.2023)