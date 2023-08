NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

104,45 USD -1,06% (30.08.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (31.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von Analyst Joshua Pokrzywinski von Morgan Stanley:Joshua Pokrzywinski, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) von "underweight" auf "equal-weight" herauf.Die rechtlichen Verpflichtungen des Unternehmens würden wahrscheinlich zunehmen, seien aber jetzt besser in die Aktien eingepreist, so der Analyst in einer Research-Note an die Anleger. Das Unternehmen sehe ein "ausgewogenes, aber immer noch breites" Risiko-Ertrags-Profil für 3M, wobei der Aktienwert im Bärenfall auf den Healthcare-Spin beschränkt sei. Bessere Fundamentaldaten, erreichbare Konsensmargen und eine Stimmung, die sich noch verbessern könne, sprächen für eine Hausse, so Morgan Stanley.Joshua Pokrzywinski, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von 3M von "underweight" auf "equal-weight" hoch und erhöht das Kursziel von 102 auf 113 USD. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze 3M-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:96,88 EUR +1,29% (31.08.2023, 11:41)