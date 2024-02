Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

86,63 EUR -1,42% (05.02.2024, 18:11)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

92,82 USD -2,16% (05.02.2024, 17:44)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) ist ein breit gefächerter Technologie-Konzern, der in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Elektronik, Telekommunikation, Industrie und Handwerk, Automobil, Luftfahrt sowie Verbraucher- und Büroartikel tätig ist. Die Produkte von 3M sind in vielen Industriezweigen marktführend, vom Gesundheitswesen über die Verkehrssicherheit bis hin zur Herstellung von Displays und Klebstoffen. Zu den Entwicklungen gehören unter anderem das Notizzettelsystem Post-It, das durchsichtige Scotch Klebeband oder das Littman Elektro-Stethoskop. Das Portfolio umfasst außerdem Displaybeschichtungen, digitale Projektoren, Touchscreen-Systeme, Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte, Schleif- und Klebemittel für die Luft- und Schifffahrtsindustrie, Verpackungsmaterialien und Beschichtungen für gewerbliche und private Anwendungen. (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Nach den jüngsten Quartalszahlen hätten Anleger bei der 3M-Aktie einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Dabei habe sich die Aktie zuvor vom Herbsttief 2023 (85,35 USD) bis auf 110 USD vorgearbeitet. Die jüngste Entwicklung sei aus charttechnischer Sicht nun allerdings - einmal mehr - etwas besorgniserregend.Bei guten Zahlen und einem entsprechenden Ausbruch hätte die Bodenbildung als abgeschlossen betrachtet werden dürfen. Bereits mit dem Rücksetzer nach den Zahlen unter 100 USD sei jedoch das ganze Erholungsszenario auf der Kippe gestanden. Tatsächlich habe es auch nach dem initialen Fall kaum Gegenwehr gegeben - der Kurs sei am Folgetag (24. Januar) erneut deutlich auf bis zu 92,73 USD gefallen. Danach habe es eine leichte Erholung in Richtung 96 USD gegeben. Heute folge der Test des Tiefs nach den Zahlen. Tagesminus bei 3M im frühen US-Handel: rund minus 2,2%.Nach den jüngsten Zahlen hätten diverse Analysten ihre Kursziele für die 3M-Aktie gesenkt. Kritisiert worden seien u.a. verfehlte Erwartungen im vierten Quartal beim EBIT, ein verhaltener Ausblick sowie die aufwändige Restrukturierung und die Rechtskosten, die dazu führen würden, dass unsicher sei, ob 3M auch künftig seine Dividendenpolitik aufrechterhalten könne.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link