Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

96,16 EUR +4,92% (23.06.2023, 14:06)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

100,43 USD -1,02% (22.06.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (23.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von Analyst Andrew Kaplowitz von der Citigroup:Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unverändert mit "neutral" ein.Andrew Kaplowitz betrachte die Beilegung der PFAS-Verpflichtungen von 3M im Zusammenhang mit kommunalem Wasser mit einem Barwert von 10,3 Milliarden US-Dollar, zahlbar über 13 Jahre, als ein "relativ positives Ergebnis". Die Gesamtverbindlichkeit entspreche weitgehend den aktuellen Erwartungen der Investoren, die im Laufe der Zeit finanziert werden könnten, so der Analyst in einer Research Note.Die Ankündigung enthalte zwar keine genauen Angaben zu den Finanzierungsbedingungen und dem Zeitplan, aber die Möglichkeit, die Verbindlichkeit im Laufe der Zeit zu finanzieren, sollte einige Bedenken der Anleger bezüglich des potenziell übermäßigen kurzfristigen Drucks auf den freien Cashflow und die Dividende von 3M zerstreuen, wenn eine beträchtliche Abfindung sofort finanziert würde, so Citi. Das Unternehmen weise jedoch darauf hin, dass der Vergleich nur einen Teil der laufenden rechtlichen Verpflichtungen von 3M darstelle.Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von 3M weiterhin mit "neutral" ein und sieht das Kursziel bei 120 USD. (Analyse vom 23.06.2023)Börsenplätze 3M-Aktie: