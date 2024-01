Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der amerikanische Mischkonzern habe am Dienstag vor US-Börseneröffnung seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2023 vorgelegt. Der Umsatz entspreche der Schätzung, beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) habe 3M die durchschnittliche Markterwartung übertreffen können. Doch der Ausblick auf das neue Jahr 2024 enttäusche.Mit einem Konzernumsatz in Höhe von 7,7 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2024 habe 3M die Marktprognose genau treffen können. Unter dem Strich hätten die Amerikaner im Schlussquartal mit einem bereinigten EPS in Höhe von 2,42 Dollar (Analystenschätzung: 2,31 Dollar) deutlich mehr als erwartet verdient.Für Ernüchterung sorge indes die Guidance für das neue angelaufene Geschäftsjahr. So wolle 3M nur zwischen 9,35 und 9,75 Dollar pro Papier verdienen. Analysten hätten hingegen 9,81 Dollar je Aktie auf dem Zettel gehabt. Der Umsatz solle lediglich zwischen 0,0 und 2,0 Prozent zulegen.3M befinde sich allerdings auf Kurs, den Spin-off der Healthcare-Division im ersten Halbjahr 2024 durchzuführen. Und auch was den Ausstieg aus der PFAS-Produktion angehe, die bis Ende 2025 final über die Bühne gehen solle, würden sich die Amerikaner im Plan sehen. Bereits im Jahr 2023 sei das Produktionsvolumen der umstrittenen "Ewigkeitschemikalien" um ein Fünftel gesunken.Anleger sollten sich vom konservativen Ausblick des Unternehmens nicht verunsichern lassen und entsprechend Ruhe bewahren. Denn die mittel- bis langfristigen Aussichten für die attraktiv bewertete 3M-Aktie sind nach Ansicht des "Aktionär" intakt. Anleger mit Weitblick nutzen den Rücksetzer nach den Zahlen zum vierten Quartal zum Einstieg, ein Stopp bei 80 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: