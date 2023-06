Hinweis auf Interessenkonflikte



Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

96,22 EUR +4,99% (23.06.2023, 09:44)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

100,43 USD -1,02% (22.06.2023)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Im Rechtsstreit um verschmutztes Trinkwasser habe sich der Mischkonzern 3M mit den Behörden auf eine Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden US-Dollar geeinigt. Die Summe werde über einen Zeitraum von 13 Jahren fließen, habe das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Saint Paul mitgeteilt. Die Aktie reagiere nachbörslich mit einem Kurssprung von gut fünf Prozent.Damit seien sämtliche bereits anhängigen und künftigen Klagen von Wasserversorgern in den USA beigelegt.Konkret sei es um bestimmte von 3M produzierte sogenannte polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) gegangen, die unter anderem wasser-, fett- und schmutzabweisend seien und auch als Chemikalien für die Ewigkeit bezeichnet würden. Verwendet würden sie in diversen Produkten wie etwa Kosmetika, Textilien oder Kochgeschirr. Die Rechtsstreitigkeiten in den USA hätten sich indes ausschließlich um die Verwendung der Stoffe in Feuerwehrschäumen für Löscharbeiten auf Militärgelände und Flugplätzen gedreht. 3M habe die Chemikalien über Jahrzehnte produziert, diese hätten über die Verwendung der Schäume an vielen Orten in den USA in das Trinkwasser gelangt.Der Einigung zufolge müsse 3M mindestens 10,5 Milliarden Dollar zahlen. Ob es bis zu 12,5 Milliarden Dollar würden, hänge laut einem Klägeranwalt von der Menge PFAS ab, die im Trinkwasser konkret nachgewiesen werde, das bisher noch nicht getestet worden sei. 3M habe angekündigt, im laufenden zweiten Quartal eine Belastung von rund 10,3 Milliarden Dollar vor Steuern zu verbuchen.Der Titel bleibt weiterhin nur für mutige, antizyklisch ausgerichtete Anleger einen Blick wert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link