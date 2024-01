Die Aktien des Unternehmens seien die heutige Sitzung mit einem Abwärtsgap gestartet, das mit ihrem Kurs unter die Vereinigung der 50-, 100- und 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitte gefallen sei.



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (24.01.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktie stürzt um 10% ab - Enttäuschende Prognosen - AktiennewsDie Aktien von 3M Co. (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) verlieren heute in der Sitzung mehr als 10%, nachdem sich die Gewinnprognose des Unternehmens für das Jahr 2024 als konservativer herausgestellt hat, als von Analysten erwartet, so die Experten von XTB.Es sei erwähnenswert, dass, wenn die heutige Sitzung mit ähnlicher intraday Dynamik ende, die Aktien des Unternehmens den größten täglichen Rückgang seit April 2019 verzeichnen würden. Das Unternehmen setze ununterbrochen den Restrukturierungsprozess fort, der vor einem Jahr zu massiven Entlassungen geführt habe.JAHRESAUSBLICKPrognostizierter angepasster Gewinn je Aktie zwischen 9,35 und 9,75 USD, geschätztes 9,81 USD. Angenommener angepasster Cashflow aus operativen Tätigkeiten: 6,5-7,1 Milliarden USD. Organischer Umsatz solle unverändert oder um 2% steigen; Analysten hätten ein Wachstum von 2,7% erwartet.VIERTELJAHRESAUSBLICK Q1 2024ERGEBNISSE VIERTELJAHR 2023Angepasster Gewinn je Aktie 2,42 USD, geschätzte 2,31 USD, Nettoumsatz: 8,01 USD Milliarden, geschätzte 7,72 Milliarden USD. Analysten der Bank of America hätten hinzugefügt, dass die Prognosen für das erste Quartal konservativ seien und die makroökonomische Unsicherheit widerspiegeln würden, während der Anstieg des EPS im vierten Quartal hauptsächlich auf Posten wie Steuern zurückzuführen sei.