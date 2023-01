Börsenplätze 3M-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M-Aktie:

107,16 EUR -5,03% (24.01.2023, 15:24)



NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

122,62 USD +1,63% (23.01.2023, 22:03)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (24.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3M: Aktie fällt vorbörslich um 4% - Quartalszahlen und Ausblick belasten - AktiennewsDie Aktien von 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) fielen vor der Eröffnungsglocke um mehr als 4%, nachdem der multinationale Mischkonzern schwache Quartalsergebnisse und düstere Aussichten für die kommenden Monate gemeldet hatte, so die Experten von XTB.- Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 7% auf 2,28 Dollar pro Aktie gefallen, während Analysten 2,37 Dollar erwartet hätten. Der Umsatz sei um 5,8% auf 8,1 Mrd. Dollar gefallen und habe die Konsensschätzung von 8,06 Mrd. Dollar übertroffen.- Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn in der Größenordnung von 8,50 bis 9,00 Dollar pro Aktie, was deutlich unter den Refinitiv-Schätzungen von 10,20 Dollar liege, bei einem bereinigten Umsatzrückgang zwischen 2 und 6%.- "Das langsamer als erwartete Wachstum ist auf den rapiden Rückgang in den Verbrauchermärkten zurückzuführen - eine Dynamik, die sich im Dezember noch beschleunigt hat - sowie auf die deutliche Verlangsamung in China aufgrund der COVID-bedingten Störungen. Als sich die Nachfrage abschwächte, passten wir die Produktionsleistung an und kontrollierten die Kosten, was es uns ermöglichte, die Lagerbestände zu verbessern", habe CEO Mike Roman gesagt.Der Aktienkurs von 3M (MMM.US) habe in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben, da es den Käufern nicht gelungen sei, den wichtigen Widerstand bei 131,90 Dollar zu überwinden, der mit dem 23,6%-Retracement der im November 2021 gestarteten Abwärtswelle, der langfristigen Abwärtstrendlinie und dem SMA200 zusammenfalle. Die jüngsten Quartalsergebnisse würden weiter belasten. Sollte die derzeitige Stimmung anhalten, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Tiefs vom Oktober 2022 um 107,55 Dollar fortsetzen. (Quelle: xStation5 von XTB)