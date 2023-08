Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (30.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Die Rechtsstreitigkeiten bei 3M seien vom Tisch, oder? Rund sechs Milliarden Dollar wolle sich der US-Mischkonzern die Einigung mit Klägern wegen mutmaßlich fehlerhafter Ohrstöpsel fürs Militär kosten lassen. Es gehe um 260.000 Fälle. Der Kurs sei nach dieser Nachricht zwar von 98 Dollar auf bis zu fast 107 Dollar angesprungen, zuletzt aber wieder abgesackt.Heute gebe es in den USA zunächst ein Minus von rund 1,4 Prozent und einen Kurs von 104 Dollar für die 3M-Aktie. Warum eigentlich? Fakt sei, dass die Einigung zwar günstiger ausfalle als erwartet, aber in der Regel bleibe in solchen Fällen noch abzuwarten, ob das Gericht und genügend Kläger sich tatsächlich auf den Vorschlag einlassen würden. Und selbst wenn: In den vergangenen Jahren habe 3M grob zwischen vier bis sechs Milliarden Dollar Freien Cash Flow erwirtschaftet. Allein der vorliegende Vergleich würde also Geld eines ganzen Geschäftsjahres verschlingen. Verkraftbar, aber auch für 3M keine Kleinigkeit, auch wenn sich der Cash-Abfluss über die kommenden fünf Jahre verteilen würde.Und dann habe es neulich ja bereits die Einigung beim Thema Ewigkeitschemikalien (PFAS) gegeben. Da würden voraussichtlich in den kommenden Jahren insgesamt zehn bis 12,5 Milliarden Dollar Kosten anfallen. Und es könnte noch teurer werden, weil es beim Thema PFAS noch weitere offene Streitfälle gebe.Demnach wäre damit zu rechnen, dass für die Beilegung aktueller Rechtsstreitigkeiten rein rechnerisch mal eben locker der Freie Cash Flow von vier Jahren draufgehen dürfte.3M müsse aktuell und in den kommenden Jahren die Suppe auslöffeln, die mit Produkten eingebrockt worden sei, die vor zig Jahren entwickelt worden seien. Dazu komme ein geplanter Spin-Off. Unter dem Strich stelle sich damit die Frage, wie sicher die Dividende noch sei. Zumindest dürfte sich in den kommenden Jahren bei 3M nach Zahlungen für Rechtsstreitigkeiten und bestenfalls die Dividende kaum zusätzliches Geld ansammeln. Insofern verwundere es nicht, dass 3M heute bislang relativ schwach laufe, nachdem in den vergangenen zwei Handelstagen noch Erleichterung in Sachen Ohrstöpsel-Milliarden-Einigung geherrscht habe.Die Aktie bleibt ein Geduldsspiel, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Anleger, die auf langfristigen Vermögensaufbau abzielen und das Risiko streuen möchten, können auf den Vision 25-Index, in dem auch 3M vertreten ist, setzen. Investiert werden kann beispielsweise über das Zertifikat mit der WKN DA0AB5. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: