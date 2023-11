Börsenplätze 3M-Aktie:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von 3M habe sich in den letzten Wochen stabilisiert und befinde sich wieder auf dem Weg in Richtung 100-Dollar-Marke. "Der Aktionär" habe schon vor rund sechs Monaten darauf hingewiesen, dass das Papier einen zyklischen Boden einziehen könnte. Seitdem habe sich die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario aus technischer Sicht weiter erhöht.Zwar habe der Kurs das 78,6%-Fibonacci-Retracement des letzten Bullenmarktes bei 87,71 Dollar vor den Q3-Zahlen im Oktober leicht unterschritten. Doch 3M habe den Markt mit seinen Zahlen positiv überrascht, was einen Kurssprung von mehr als fünf Prozent zur Folge gehabt habe. Die Bullen hätten die Unterstützung somit schnell zurückerobern können. Das habe dazu geführt, dass die 3M-Aktie bis Ende Oktober wieder über die psychologisch wichtige 90-Dollar-Marke geklettert sei, wodurch sich auf dem Monatschart eine sogenannte bullishe Hammerkerze gebildet habe. Eine solche Kerze sei in der Regel ein starkes Indiz für eine Trendwende.Dafür sprächen auch der MACD-Indikator und der RSI auf dem Wochenchart. Beide Indikatoren hätten über mehrere Monate hinweg bereits höhere Hochs und höhere Tiefs ausgebildet, während der Kurs noch gefallen sei. Diese Divergenz sei ein weiteres Indiz für eine bevorstehende, nachhaltige Trendwende.Sowohl der langfristige Monatschart als auch der Wochen- und Tageschart sprächen dafür, dass sich die 3M-Aktie im Bereich eines zyklischen Bodens befinde. Das habe zuletzt auch die besser als erwartete operative Entwicklung des Unternehmens unterstrichen.Anleger können bei 3M nun wieder einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2023)