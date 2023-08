Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (23.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Die 3M-Aktie komme nicht aus dem Knick. Die Abwärtsbewegung seit dem Zwischenhoch Ende Juli sei völlig intakt. Kursbelastend habe beim Dividenden-Klassiker zuletzt u.a. der Dividendenabschlag von 1,50 USD am 18. August gewirkt.Seit dem Korrektur-Tief vom 1. Juni liege 3M zwar immer noch im Plus und es ließe sich sogar noch ein intakter Aufwärtstrend seit diesem Zeitpunkt im Chart sehen. Allerdings sei angesichts der gegenwärtigen Abwärtsdynamik nicht absehbar, ob sich der Kurs diesmal rechtzeitig stabilisieren werde. Die relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt könne durchaus als Indiz für eine gefährdete Stabilisierungsphase gesehen werden.Trotzdem ziehe die Aktie dieser Tage relativ viel Interesse von Anlegern auf sich. Immerhin sei 3M ein Dividenden-Klassiker. Das US-Unternehmen habe seine Ausschüttungen an Anleger 64 Jahre hintereinander erhöht. Auf dem aktuellen Niveau würden rund 6% Dividendenrendite winken. Klar, dass das selbst in einer Zeit, in der es wieder Zinsen gebe, für Dividenden-Investoren nicht uninteressant wirke.Charttechnisch sei bei 3M die Lage aber - wie bei vielen Aktien derzeit - ziemlich angespannt. An der runden 100-USD-Marke habe es kaum Widerstand gegeben, der Kurs falle und falle dieser Tage, ohne dass es potenziell kursbewegende unternehmensspezifische Nachrichten gegeben hätte. Analysten seien zuletzt zwar eher zurückhaltend geblieben, aber der aktuelle Kurszielkonsens von 116,71 USD impliziere immerhin rund 19% Aufwärtspotenzial.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: 3M.