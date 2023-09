Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (14.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute zeige sich der Kurs der 3M-Aktie zunächst stabil, am Mittwoch aber sei es richtig nach unten gegangen. Minus 5,7 Prozent an einem Tag an der New Yorker Börse habe es für den angeschlagenen Dividenden-Klassiker schon lange nicht mehr gegeben. Bei 107,14 Dollar habe die Aktie eröffnet. Sie habe bei 101,05 Dollar geschlossen.Auslöser für den Kursrutsch: Der Finanzchef des Unternehmens habe angekündigt, die voraussichtlich 33 Milliarden Dollar schwere Abspaltung des Gesundheitsbereichs werde wohl erst in der ersten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Das habe Monish Patolawala gestern auf einer Konferenz von Morgan Stanley gesagt.Ursprünglich habe der Healthcare-Bereich bereits Ende 2023 oder Anfang 2024 ausgegliedert werden sollen. Patolawala zufolge solle sich der neue 3M-Chef im Healthcare Bereich, Bryan Hanson, der sein Amt erst am 1. September übernommen habe, nun erst noch etwas eingewöhnen können.Außerdem habe der 3M-Finanzchef gesagt, er sehe weiterhin eine Schwäche bei den Verbraucherausgaben und der Nachfrage nach Elektronik in China. Und ein "schwaches Wachstumsumfeld" im kommenden Jahr.Die Aussagen zu den Aussichten dürften vielen Anlegern nicht geschmeckt haben. Und die Verzögerung der Abspaltung rieche ein wenig danach, dass 3M vielleicht doch erst einmal lieber Cash halten wolle. "Der Aktionär" habe bereits dargelegt, dass das Thema Rechtsstreitigkeiten noch nicht wirklich durch sei und 3M so oder so in den kommenden Jahren womöglich Probleme bekommen könnte, seine Historie von mehreren Jahrzehnten mit Dividenden-Erhöhungen aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn es zur Abspaltung der relativ profitablen Healthcare-Sparte kommen sollte. "Der Aktionär" habe bereits vor dem jüngsten Kursrutsch geschrieben: "Die Situation bei 3M bleibt kompliziert."Es bleibt dabei, dass es derzeit attraktivere Kandidaten für Anleger mit Dividenden-Fokus gibt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur 3M-Aktie. (Analyse vom 14.09.2023)