Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des 3D-Druck-Spezialisten 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.3D Systems reihe sich nahtlos in die Riege der Firmen ein, die mit ihren Geschäftszahlen den Markt massiv enttäuschen würden. Der US-Konzern habe einen deutlichen Umsatzrückgang im vierten Quartal verbucht und auch der Ausblick lasse zu wünschen übrig.3D Systems führe den Umsatzrückgang um 13% auf 114,8 Mio. USD auf eine Nachfrageschwäche in der dentalen Orthodontie sowie auf rückläufige Druckerverkäufe zurück. CEO Jeff Graves habe die unerfreulichen Zahlen mit der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Volatilität sowie mit der wachsenden Konkurrenz, insbesondere aus China, begründet. Auf Jahresbasis sei der Umsatz um 9,3% auf 488 Mio. USD gesunken. Das Management habe auch eine enttäuschende Jahresumsatzprognose abgegeben.3D Systems habe vor diesem Hintergrund angekündigt, die Priorität auf den Abschluss des Restrukturierungsprogramms zu legen, das Personalabbau, erhebliche Standortkonsolidierungen und eine Reduzierung der externen Ausgaben umfasse. Es gelte, Kosten zu senken und die Margen zu verbessern. Mut mache das Feedback von Kunden, das nicht auf einen dauerhaften Trend bei den Kundenzulassungsraten für additive Fertigung oder einen Marktanteilsverlust für 3D Systems schließen lasse.Wegen den schwachen Zahlen und dem enttäuschenden Ausblick breche die Aktie am Mittwoch um mehr als 20% ein. Es drohe ein neuerlicher Test der Tiefstände unterhalb der 4-USD-Marke. Das Allzeittief liege bei 3,50 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:3,706 EUR -23,40% (28.02.2022, 22:26)