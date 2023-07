Paris (www.aktiencheck.de) - Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer feierte kürzlich sein 35-jähriges Jubiläum, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Am 1. Juli 1988 offiziell eingeführt, habe der DAX seinen ersten Handelstag mit einem Schlusskurs von 1.164 Punkten beendet. Zwischenzeitlich habe sich der Index knapp versechzehnfacht und schwanke seit Mai um die 16.000-Punkte-Marke. Die Ehrfurcht vor dieser Marke scheine groß: Mitte Juni habe der Jubilar mit 16.336 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht - um danach bis gestern auf 15.760 Punkte nachzugeben. Ob der DAX die psychologisch wichtige 16.000er-Barriere in den kommenden Monaten nachhaltig überwinden könne, sei fraglich. Zwar sei der Juli aus saisonaler Perspektive der einzige Monat zwischen Mai und September mit einer durchschnittlich positiven Performance. Im langjährigen Mittel habe das Blue-Chip-Barometer in diesem Monat um durchschnittlich 0,9 Prozent zugelegt. Doch der brisante Mix aus einer schwächelnden Wirtschaft und der nach wie vor hohen Inflation mahne zur Vorsicht.Kritische Beobachter würden daher mit sinkenden Firmengewinnen und bis zu prozentual zweistelligen Kursrückgängen rechnen, bevor Ende Oktober wieder eine Aufwärtsphase beginnen könnte. Zumindest mit Blick auf die Anlegerstimmung sollte es so schlimm nicht kommen. Schon seit drei Monaten zeige die vom Analysehaus AnimusX erhobene Sentimentanalyse negative Erwartungswerte. Derzeit rechne jeder zweite Befragte mit fallenden Kursen. Dies habe jedoch sein Gutes, denn negativ gestimmte Investoren hätten sich häufig bereits von ihren Positionen getrennt. Dann würden wenige Käufer genügen, um den DAX wieder nach oben zu bewegen. (07.07.2023/ac/a/m)