Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (01.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) unter die Lupe.Der Bundesrat habe am Freitag das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gebilligt. Der Bundestag habe es bereits Anfang September verabschiedet. Damit könne das Gesetz Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten. Es solle einen wesentlichen Beitrag für mehr Klimaschutz in Gebäuden leisten und dürfte auch bei 2G Energy für wesentliche Impulse sorgen.Das Heizungsgesetz sei auch einer der Gründe gewesen, warum die Ordereingänge aus Deutschland bei 2G Energy zuletzt rückläufig gewesen seien. Die deutsche Politik habe mit ihrem undurchsichtigen Vorgehen beim GEG in den letzten Monaten für Verunsicherung und verzögerte Auftragseingänge gesorgt. Zudem sei der Vorjahreswert relativ hoch gewesen, da mit Beginn des Ukraine-Kriegs alternative Energiequellen zum Gas stark nachgefragt gewesen seien. Im laufenden dritten Quartal sollte sich das Blatt beim Heeker Blockheizkraftwerk (BHKW)-Spezialisten jedoch wieder wenden. Der Vorstand richte aber auch den Blick über den Tellerrand hinaus und bereite sich auf eine steigende Nachfrage nach Großwärmepumpen vor, mit denen sich höhere Margen erzielen lassen würden als mit Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen.2G Energy agiere am Puls der Zeit. Bekomme die Gesellschaft die ohne Frage vorhandene (Wachstums-)Power kurz- und mittelfristig auf die Straße, dürfte die Aktie die 30-Euro-Marke nachhaltig hinter sich lassen. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU