Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (04.12.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB).2G Energy habe ihren Q3-Umsatz J/J trotz des hohen Vergleichswerts um 1% auf EUR 77,6 Mio. gesteigert. Auf Neun-Monats-Basis habe das Umsatzwachstum mit +12% auf EUR 213 Mio. im zweistelligen Bereich gelegen und mache ein Erreichen des oberen Randes der Umsatzguidance von EUR 310 Mio. bis EUR 350 Mio. wahrscheinlich. Das Q3-EBIT sei um 14% J/J auf EUR 4,0 Mio. gestiegen. Auf 9M-Basis sei das EBIT sogar um +33% auf EUR 8,1 Mio. gewachsen.Mit der bestätigten Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance für 2024 und bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch mit einer Umsatzguidance für 2025 (EUR 390 Mio. bis EUR 430 Mio.) biete 2G einen hohen Grad an Transparenz bezüglich der geplanten Geschäftsentwicklung. Der Analyst halte an seinen Schätzungen für das laufende Jahr fest, gehe aber für 2024E von höheren Materialkosten aus und reduziere seine EBIT-Margenannahme von 9,8% auf 9,3%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 34.Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum bei EBIT-Margenausweitung bleibt 2G ein klarer Kauf, so Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze 2G Energy-Aktie: