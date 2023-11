Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (03.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Effiziente und umweltschonende Energielösungen würden immer wichtiger. Ein Blick in die Orderbücher zeige: 2G Energy sei bestens aufgestellt, um mit seinen dezentralen Energieerzeugungssystemen von diesem Trend zu profitieren. Der Vorstand rechne weiter mit einer Vollauslastung bis weit in das kommende Jahr - und habe daher vor Kurzem die Planvorgaben für das laufende und das kommende Jahr bestätigt.Das Interesse an Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen aus dem Hause 2G Energy nehme im zweiten Halbjahr wie erwartet wieder zu. Der Auftragseingang habe im dritten Quartal um zwölf Prozent auf 42 Millionen Euro gesteigert werden können. Im ersten Halbjahr habe die Gesellschaft hier noch einen Rückgang um über 30 Prozent auf 77,6 Millionen Euro verkraften müssen.Im Gesamtjahr plane Finanzvorstand Friedrich Pehle daher weiter mit Umsätzen zwischen 310 und 350 Millionen Euro (Vorjahr: 312,6 Millionen Euro). Da sich die Beschaffungssituation normalisiere, Effizienzmaßnahmen mittlerweile greifen würden und die durchgesetzten Preiserhöhungen ihre Wirkung nicht verfehlen könnte, bei einer angepeilten EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent am Ende ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 25 Millionen Euro (Vorjahr: 22,0 Millionen Euro) zu Buche stehen. Damit wäre ein Gewinn je Aktie von knapp einem Euro (Vorjahr: 0,91 Euro) möglich.Für 2024 werde dann bei Erlösen von bis zu 390 Millionen Euro eine EBIT-Marge zwischen 8,5 und 10,0 Prozent angepeilt. Bei einer Marge am oberen Ende der Bandbreite wäre ein Gewinn je Aktie von 1,40 Euro möglich. Mit einem KGV von 16 und einem KUV von 1,1 wäre die Aktie damit alles andere als teuer bewertet.Der Blick über den Tellerrand mache Lust auf mehr. Mit der Übernahme des Großwärmepumpen-Spezialisten NRGTEQ habe 2G Energy sein noch junges Produktangebot erweitert und könne von zahlreichen Synergieeffekten profitieren. Erste margenstarke Serienmaschinen sollten zur Heizperiode 2024/25 ausgeliefert werden.Das Fazit habe Bestand: Die Story stimme, die operative Entwicklung auch. Was noch nicht ganz dazu passe, sei die Kursentwicklung. Die Aktie sollte bei einem anhaltend positiven Newsflow schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen. Bekomme die Gesellschaft die ohne Frage vorhandene (Wachstums-)Power auf die Straße, dürfte die Aktie mittelfristig wieder die 30-Euro-Marke ansteuern."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.11.2023)