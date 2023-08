Börsenplätze 2G Energy-Aktie:



Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (28.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von gut 6 Prozent gehöre die Aktie von 2G Energy am Montag zu den größten Gewinnern auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel. Rückenwind verleihe die Ankündigung einer Übernahme, mit der der Spezialist für Blockheizkraftwerke sein Produktportfolio im Bereich der Großwärmepumpen erweitern wolle.Konkret habe 2G Energy bereits am 24. August den Wärmepumpenhersteller NRGTEQ aus dem niederländischen Rosmalen akquiriert. Seit der Gründung im Jahr 2010 habe das Übernahmeobjekt etwa 600 Wärmepumpen-Projekte realisiert, vornehmlich in den Benelux-Staaten. NRGTEQ habe laut 2G Energy in den vergangenen Jahren mit weniger als zehn Mitarbeitern pro Jahr zwischen 1,5 und 3,0 Millionen Euro erlöst. Einen Kaufpreis hätten beide Gesellschaften nicht genannt."Die Technologie, das Kompetenzprofil, der Absatzschwerpunkt und die Unternehmenskultur von NRGTEQ fügen sich optimal in unsere bestehenden Strukturen bei 2G ein", sei Firmenlenker Christian Grotholt überzeugt. "Andererseits bringt 2G genau das mit, was NRGTEQ benötigt, um den rasant wachsenden Markt für Großwärmepumpen international zu bedienen."Die Übernahme von NRGTEQ sei strategisch sinnvoll für 2G Energy und stärke die Position im aufstrebenden Markt für Großwärmepumpen. Hinzu komme der Megatrend Wasserstoff, den 2G Energy schon jetzt besetze. Schließlich biete das Unternehmen auch mit Wasserstoff betriebene KWK-Anlagen an. Unter anderem werde 2G Energy Anlagen dieser Art nach Japan liefern.Laut Michel Doepke von "Der Aktionär" ist die 2G Energy-Aktie eine spannende Depotbeimischung für spekulativ ausgerichtete Anleger. (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link