Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

22,15 EUR -2,64% (26.01.2024, 10:43)



XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

22,30 EUR -1,98% (26.01.2024, 10:30)



ISIN 2G Energy-Aktie:

DE000A0HL8N9



WKN 2G Energy-Aktie:

A0HL8N



Ticker-Symbol 2G Energy-Aktie:

2GB



Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (26.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB).2G Energy habe ihren Auftragseingang in Q4/23 um 28% J/J auf EUR 47,5 Mio. gesteigert und damit die in Q3 (+12% J/J) eingetretene Trendwende eindrucksvoll fortgesetzt. Zusammen mit dem hohen Auftragsbestand Ende September 2023 von EUR 195 Mio. sei dies eine sehr solide Grundlage für die 2024E Umsatzprognose der Analysten von EUR 211 Mio. beim Anlagenverkauf und von EUR 398 Mio. insgesamt.Entsprechend habe 2G ihre Guidance für 2024 (Gesamtumsatz: bis zu EUR 390 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,5% bis 10,0%) bestätigt. 2G erwarte eine Fortsetzung der guten Auftragsentwicklung und habe die erstmals im November 2023 veröffentlichte Umsatzguidance für 2025 auf bis zu EUR 450 Mio. erhöht (bisher: EUR 390 Mio. bis EUR 430 Mio., FBe: EUR 443 Mio.). 2G sollte in diesem und im nächsten Jahr jeweils zweistellig wachsen und dabei ihre EBIT-Marge ausdehnen.Nach dem Kursrückgang der letzten Monate hält Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, die 2G Energy-Aktie daher für attraktiv bewertet (2024 KGV: 16) und empfiehlt sie bei einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00 zum Kauf. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze 2G Energy-Aktie: