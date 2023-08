Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (24.08.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB).2G Energy sei im ersten Halbjahr kräftig gewachsen und habe den Umsatz um 19% und die Gesamtleistung um 20% gesteigert. Für das Gesamtjahr unterstelle First Berlin ein Umsatzwachstum von 14% und sehe das Unternehmen zum Ende des ersten Halbjahres gut aufgestellt, ihre Schätzung und die Guidance (Umsatz: 310 Mio. - 350 Mio. Euro, EBIT-Marge: 6,5% bis 8,5%) zu erreichen, zumal das zweite Halbjahr saisonal üblicherweise deutlich stärker sei als das erste. First Berlin bestätige ihre Prognosen für das Gesamtjahr.Im ersten Halbjahr habe 2G sechs zumeist aus dem Ausland stammende Aufträge zur Lieferung reiner Wasserstoff-Blockheizkraftwerke akquiriert. Das zeige, dass 2G mit ihren Wasserstoff-KWK-Anlagen nicht nur in Deutschland, sondern auch international kommerziell erfolgreich sei. Großauftrag aus Israel im Juli Anfang Q3 habe 2G einen Großauftrag im Wert von 6,3 Mio. Euro aus Israel akquiriert. Die Auslieferung der containerisierten Erdgas-BHKW-Kaskade sei für das erste Quartal 2024 geplant. Weitere Projekte aus Israel sollten in den kommenden Quartalen folgen.Vor dem Hintergrund der langfristigen Wachstumsziele errichte 2G derzeit am Standort Heek eine neue Mehrzweckhalle mit ca. 1.250 qm Grundfläche und einer Höhe von 13 m, um genügend Raum für das wachsende Servicegeschäft und das größer werdende Produktportfolio (zukünftig auch Großwärmepumpen) zu haben.Ein auf Basis unveränderter Schätzungen aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von 33 Euro.Nach dem Kursrückgang in den letzten beiden Monaten stuft Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, die 2G Energy-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "hinzufügen" auf "kaufen" hoch. 2Gs Wachstumsstory sei weiterhin intakt. (Analyse vom 24.08.2023)