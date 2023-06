Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (29.06.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - 2G Energy Großwärmepumpen gefragt - AktienanalyseAktuell verzeichnet die Nutzung kleiner, luftbasierter Wärmepumpen einen bemerkenswerten Boom, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu 2G Energy (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB).Jedoch wäre eine Wärmeversorgung durch Fernwärme und den Einsatz entsprechender Großanlagen weitaus effizienter und zukunftsweisender. Das sei das Ergebnis einer Studie des Fraunhofer IEG. In Deutschland seien derzeit mindestens 30 Großwärmepumpenprojekte in Bau oder Planung, die insgesamt eine Leistung von etwa 600 Megawatt hätten. "Das ist immerhin ein Zeichen, dass die Nutzung von Großwärmepumpen weiter voranschreitet", so die Studienautoren. "Allerdings ist es notwendig, bis 2045 mindestens 70 Prozent der Fernwärme in Deutschland durch solche Anlagen bereitzustellen."Um dieses Ziel zu erreichen, wäre ein durchschnittlicher jährlicher Ausbau von vier Gigawatt neuer Großwärmepumpenleistung bis 2045 erforderlich, was etwa 340 bis 410 Großwärmepumpen entsprechen würde. "Dies verdeutlicht den erforderlichen Umfang der zukünftigen Entwicklung in diesem Bereich", so das Fraunhofer IEG. Passend zu diesen Erkenntnissen möchten Bundesregierung und Energiebranche den Ausbau von Fernwärmenetzen beschleunigen und dazu mittelfristig jährlich mindestens 100.000 Gebäude neu an Fern- und andere Wärmenetze anschließen, hätten Branchenvertreter sowie Bundesbau- und Bundeswirtschaftsministerium erklärt.Dabei würden die Großwärmepumpen von 2G Energy ins Spiel kommen, die der Konzern ab der Heizperiode 2024/25 anbieten wolle. Einstweilen dürften auch die Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen der Firma gefragt sein. Sie würden Strom und nutzen gleichzeitig die dabei entstehende Wärmeenergie produzieren, welche meist mittels eines Fernwärmenetzes in die städtische Wärmeversorgung eingebunden werde. KWK-Anlagen seien deutlich ressourcen- und klimaschonender, da die Brennstoffe effizienter genutzt würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 2G Energy-Aktie: