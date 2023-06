Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

28,90 EUR +2,12% (07.06.2023, 13:55)



XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

28,85 EUR +1,23% (07.06.2023, 13:44)



ISIN 2G Energy-Aktie:

DE000A0HL8N9



WKN 2G Energy-Aktie:

A0HL8N



Ticker-Symbol 2G Energy-Aktie:

2GB



Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kundinnen und Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (08.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":2G Energy (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) hat den Umsatz im traditionell schwachen ersten Quartal um 40,8 Prozent auf 68,5 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei habe der Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen ein EBIT von minus 0,2 Mio. Euro erzielt. "In den nächsten Quartalen wird die Marge wieder deutlich höher ausfallen, da sich dann die Effekte der Preiserhöhungen, die das Unternehmen vorgenommen hat, stärker zeigen werden", würden die Analysten von SMC-Research erläutern. "In Verbindung mit einem hohen Auftragsbestand bietet das eine gute Basis, um die Jahresziele zu erreichen - zumal auch die Gesamtleistung schon sehr dynamisch zugelegt hat und der damit einhergehende Bestandsaufbau das Umsatzwachstum der nächsten Quartale stützt."Für 2023 stünden 310 Mio. bis 350 Mio. Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent auf dem Plan. Mittelfristig würden weitere Wachstumsimpulse aus neuen Produkten kommen - insbesondere werde voraussichtlich im kommenden Jahr die Serienproduktion von Großwärmepumpen starten. Im Gegensatz zu den kleinen Varianten seien die großen Lösungen noch nicht so ausgereift und würden aus Sicht des Managements ein attraktives Potenzial für 2G bieten, zumal die Gesellschaft in der Vergangenheit bereits mehrere Kombinationsprojekte aus BHKW und Großwärmepumpen umgesetzt habe."Auch wir sehen hier gute Chancen für das Unternehmen und haben unsere Wachstumsprognosen ab 2025 etwas erhöht", so SMC Research. Das Kursziel sei von 30,00 auf 31,70 Euro angehoben worden. Das wären 11,8 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. (Ausgabe 22/2023)Börsenplätze 2G Energy-Aktie: