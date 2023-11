Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

23,95 EUR +0,21% (23.11.2023, 18:21)



XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

23,80 EUR -0,63% (23.11.2023, 17:36)



ISIN 2G Energy-Aktie:

DE000A0HL8N9



WKN 2G Energy-Aktie:

A0HL8N



Ticker-Symbol 2G Energy-Aktie:

2GB



Kurzprofil 2G Energy AG:



1995 in Heek gegründet, gehört die börsennotierte 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) heute zu den weltweit führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken zur dezentralen Energieerzeugung im Leistungsspektrum von 20 bis 4.500 kW. Als Technologieführer mit neun Tochtergesellschaften und insgesamt über 900 Mitarbeitern weltweit bietet 2G Energy ganzheitliche Versorgungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, u.a. für Landwirte, Kommunen, die Wohnungswirtschaft, Gewerbebetriebe, die mittelständische Industrie, die Großindustrie und die Energiewirtschaft.



Das Unternehmen versteht sich als Systempartner. Das bedeutet, dass 2G alle relevanten Planungs-, Ausführungs- und Instandhaltungsleistungen aus einer Hand bietet und so nachhaltig einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicherstellt. Weltweit vertrauen bereits über 8.000 Kunden auf die hocheffiziente und ökologisch nachhaltige Technologie von 2G Energy. (23.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) unter die Lupe.Mit der Aussicht auf ein Ende des Zinszyklus und auf wieder fallende Zinsen im kommenden Jahr nehme die Risikobereitschaft der Anleger wieder spürbar zu. Die ersten Nebenwerte seien daher in den vergangene Wochen bereits angesprungen. Dazu gehöre auch 2G Energy. Der westfälische Hersteller von Blockheizkraftwerken habe die Planvorgaben für 2023 und das kommenden Jahr bestätigt. Auch charttechnisch sei die Situation bei 2G Energy spannend. Die Aktie stehe kurz vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla, GFT Technologies, Eckert & Ziegler, 2G Energy sowie Derivate auf SIXT und TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze 2G Energy-Aktie: