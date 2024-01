Nachdem der Kurs in den Monaten vor der mit Spannung erwarteten ETF-Entscheidung Mitte der Vorwoche mehr als 150 Prozent zugelegt habe, würden einige Marktteilnehmer nun erst einmal Gewinne mitnehmen. Das sei erst einmal nicht sonderlich überraschend, zumal zahlreiche Branchenbeobachter die erwartete ETF-Genehmigung in den USA bereits im Vorfeld als potenzielles "Sell-the-News"-Event ausgemacht hätten.



Hinzu komme, dass einige Bitcoin-Bullen vom Handelsstart der neuen Bitcoin-Spot-ETFs enttäuscht seien. Zwar habe beispielsweise der iShares Bitcoin Trust von BlackRock nach nur vier Handelstagen bereits Mittelzuflüsse von mehr als einer Milliarde Dollar verzeichnet. Bei einem Großteil der Zuflüsse in die neuen Spot-ETFs handle es sich bislang jedoch um Kapital, das zuvor aus anderen Finanzprodukten wie Fonds und Futures-ETFs auf den Bitcoin abgezogen worden seien.



Das Branchenportal "coindesk.com" rechne vor: Die Anbieter der neuen Spot-ETFs hätten in der ersten Handelswoche rund 68.000 Bitcoin gekauft. Alleine der Grayscale Bitcoin Trust habe wegen hoher Mittelabflüsse im selben Zeitraum aber rund 40.000 Bitcoin verkauft. Netto seien also "nur" rund 28.000 Bitcoin am Markt gekauft worden. Das sei zu wenig, um den Kurs nennenswert zu beflügeln und die Bullen zufriedenzustellen.



Nach Einschätzung des AKTIONÄR sei es nach rund einer Woche aber noch viel zu früh, um Rückschlüsse über den Erfolg der neuen Produkte zu ziehen. Mit den Spot-ETFs hätten nun insbesondere auch institutionelle Investoren in den USA nun einfachen und regulatorisch sicheren Zugang zum Bitcoin. Der Weg für kräftige Zuflüsse in den Bitcoin sei damit geebnet, und mittel- bis langfristig werde auch immer mehr frisches Geld fließen.



Langfristig orientierte Bitcoin-Investoren lassen sich von den zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen daher nicht beirren und bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Für mutige Neueinsteiger sei der aktuelle Rücksetzer nach der 160-Prozent-Rally im Vorjahr und dem neuen 2-Jahres-Hoch in der Vorwoche eine Chance, um einen Fuß in die Tür zu stellen. (19.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) dank der US-Zulassung der ersten Spot-ETFs in der Vorwoche einen Meilenstein feiern konnte, herrscht bei der Digitalwährung nun weiter Katerstimmung, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In der Nacht auf Freitag sei der Kurs zeitweise unter die Marke von 41.000 Dollargefallen - und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat.Zwar habe sich der Bitcoin bis Freitagmorgen wieder bis in den Bereich von 41.200 Dollar kämpfen können, auf Wochensicht stehe aber dennoch ein Abschlag von rund zehn Prozent unter dem Strich.